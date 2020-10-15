В Якутии ввели ограничения для учреждений культуры из-за коронавируса

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Правительство Якутии сообщило, что в республике вводятся меры по ограничению работы учреждений культуры в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
В Якутии ввели ограничения для учреждений культуры из-за коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 

В частности, организациям в сфере культуры рекомендовали обеспечить дистанционную форму работы не менее чем для 50% сотрудников.

«Запрещены служебные командировки, выезды на гастроли. Запрещено проводить мероприятия малых, камерных форм», — заявили в пресс-службе.

При этом постановки в больших залах разрешены с соблюдением мер безопасности.

1 октября ограничительные меры, введённые в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, были продлены до 30 октября.

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