В Якутии ввели ограничения для учреждений культуры из-за коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В частности, организациям в сфере культуры рекомендовали обеспечить дистанционную форму работы не менее чем для 50% сотрудников.
«Запрещены служебные командировки, выезды на гастроли. Запрещено проводить мероприятия малых, камерных форм», — заявили в пресс-службе.
При этом постановки в больших залах разрешены с соблюдением мер безопасности.
1 октября ограничительные меры, введённые в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, были продлены до 30 октября.