Ограничительные меры по COVID-19 в Якутии продлены до 30 октября

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Ограничительные меры, введённые в Якутии из-за ситуации с коронавирусом, продлены до 30 октября.
Ограничительные меры по COVID-19 в Якутии продлены до 30 октября
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Ограничительные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Якутии продлятся до 30 октября», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что с начала сентября в Якутии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

В указ были внесены меры, которые совершенствуют систему профилактики и борьбы с коронавирусом.

Ранее власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений из-за коронавируса до 4 октября включительно.

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