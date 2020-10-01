Ограничительные меры по COVID-19 в Якутии продлены до 30 октября
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«Ограничительные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Якутии продлятся до 30 октября», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что с начала сентября в Якутии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
В указ были внесены меры, которые совершенствуют систему профилактики и борьбы с коронавирусом.
Ранее власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений из-за коронавируса до 4 октября включительно.