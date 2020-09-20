В Калмыкии продлили второй этап режима ограничений до 4 октября

Власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений из-за коронавируса до 4 октября включительно. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня, ранее власти региона продлили его по 20 сентября включительно.

«Решением регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлён период действия ограничительных мер до 4 октября включительно. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Якутии до 1 октября продлили ограничительные меры по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.