В Калмыкии продлили второй этап режима ограничений до 4 октября
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Отмечается, что Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня, ранее власти региона продлили его по 20 сентября включительно.
«Решением регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлён период действия ограничительных мер до 4 октября включительно. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Якутии до 1 октября продлили ограничительные меры по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.