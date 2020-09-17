В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию главы и правительства республики.
Отмечается, что глава республики Айсен Николаев внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности и мерах по борьбе с коронавирусом.
«Внести в указ… следующие изменения… слова «18 сентября 2020 года» заменить словами «1 октября 2020 года», — заявили в администрации.
Ранее в Кировской области продлили ограничения из-за пандемии COVID-19.