В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу

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В Якутии до 1 октября продлили ограничительные меры по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время с 18 сентября в республике откроют кинотеатры, театры, музеи, концертные организации (при условии 50%-ного заполнения зала) и бассейны.
В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию главы и правительства республики.

Отмечается, что глава республики Айсен Николаев внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности и мерах по борьбе с коронавирусом.

«Внести в указ… следующие изменения… слова «18 сентября 2020 года» заменить словами «1 октября 2020 года», — заявили в администрации.

Ранее в Кировской области продлили ограничения из-за пандемии COVID-19.

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