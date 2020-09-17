В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу

В Якутии до 1 октября продлили ограничительные меры по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время с 18 сентября в республике откроют кинотеатры, театры, музеи, концертные организации (при условии 50%-ного заполнения зала) и бассейны.

Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию главы и правительства республики. Отмечается, что глава республики Айсен Николаев внёс соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности и мерах по борьбе с коронавирусом. «Внести в указ… следующие изменения… слова «18 сентября 2020 года» заменить словами «1 октября 2020 года», — заявили в администрации. Ранее в Кировской области продлили ограничения из-за пандемии COVID-19.