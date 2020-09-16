В Кировской области продлили ограничения из-за пандемии

В Кировской области вновь продлили ограничения из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Все действующие меры сохраняются до 1 октября. По-прежнему под запретом работа салонов красоты, соляриев, детских развлекательных центров, ночных клубов. Также нельзя проводить массовые мероприятия.

Кроме того, стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 127 новых случаев коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

За последние 24 часа вылечились 140 пациентов.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.