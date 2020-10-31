Глава исследования рассказал о ходе испытаний «Спутник V» на пожилых

У первой группы добровольцев старше 60 лет, принимающих участие в испытании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не проявилось побочных эффектов, сообщил руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

По его словам, в первую группу пожилых добровольцев вошли 28 человек.

«Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг (22 октября. — RT), госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины», — рассказал Ломакин в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в ходе исследования среди лиц младшего возраста в первые 24—49 часов после введения первой дозы вакцины в числе побочных эффектов наблюдалось предгриппозное состояние и повышение температуры.

«Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было... Никаких проявлений мы не отметили... Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона», — подчеркнул Ломакин.

Он добавил, что это может быть связано с тем, что иммунная система пожилых людей немного супрессирована и они так ярко не реагируют на вакцину.

Руководитель исследования также рассказал, что участников испытаний госпитализируют дважды — после получения первой дозы вакцины на шесть дней и спустя две недели на три дня для введения второй дозы вакцины.

«В течение полугода эти больные проверяются: они будут приходить в больницу, с ними будут контактировать по телефону. У них возьмут разные анализы крови (очень большая панель), чтобы выяснить некоторые вопросы и с точки зрения безопасности, и с научной стороны», — добавил Ломакин.

Всего в исследование на группах риска планируется включить 110 человек.

В исследовании не могут принять участие лица с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами или аллергическими реакциями, пациенты, получающие онкопрепараты или иммуносупрессивную терапию, а также пожилые люди, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт.

В конце сентября Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины «Спутник V» на группах риска.

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V»