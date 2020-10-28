Гинцбург рассказал о вакцинации пожилых от коронавируса
- РИА Новости
«Единственное, насколько у них (пожилых людей. — RT) антитела будут вируснейтрализующие... У молодых образуются очень хорошо взаимодействующие с вирусом антитела, а у пожилых образуются антитела, но их сродство к вирусу гораздо меньше — в десятки, а то и в сотни раз меньше», — заявил Гинцбург.
Также уточняется, что у пожилых побочные эффекты будут такими же, как и у испытуемых другого возраста.
Ранее Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».