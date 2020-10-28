Гинцбург рассказал о состоянии первых испытывавших «Спутник V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Он сообщил, что «официально наблюдение за ними не ведётся, но они на связи».

«Насколько я знаю, никто из них даже не простудился, не заболел, не проинфицировался. Хотя официально клинические испытания закончились», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».