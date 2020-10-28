Гинцбург рассказал о состоянии первых испытывавших «Спутник V»

Короткая ссылка
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о состоянии добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Гинцбург рассказал о состоянии первых испытывавших «Спутник V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Он сообщил, что «официально наблюдение за ними не ведётся, но они на связи».

«Насколько я знаю, никто из них даже не простудился, не заболел, не проинфицировался. Хотя официально клинические испытания закончились», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлаборатории Госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить