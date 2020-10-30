Эксперт прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

«В России уже принимаются меры, их достаточно. Наша страна — самая большая в мире, у нас нет необходимости полного локдауна с остановкой всей экономики», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, тактика, выработанная весной, когда дополнительные полномочия передавались главам субъектов, позволяет не останавливать экономику целиком.

«Я думаю, мы справимся», — сказал Мартынов.

Тем более, добавил он, в декабре должна начаться вакцинация.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками на фоне пандемии.