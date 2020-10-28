Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с новогодними праздниками на фоне пандемии.

В беседе с Inforeactor он высказал мнение, что отмены праздничных мероприятий можно избежать, если соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

«Ещё рано об этом говорить. Если мы сегодня будем выполнять всё то, что должны выполнять, то всё можно завершить гораздо раньше, чем до Нового года. Пусть взрослые готовятся, готовят подарки, готовят детский зимний отдых», — сказал Онищенко.

Как отметил депутат, главное — выработать ответственное отношение к собственному здоровью. В частности, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и так далее, добавил он.

Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.