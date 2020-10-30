В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Оренбургской области зафиксировали 177 случаев COVID-19 за сутки.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Всего выявлено 17 387 заболевших. За последние 24 часа выздоровели 177 пациентов, в общей сложности вылечены 14 874.

Также стало известно, что во Владимирской области зарегистрировали 101 случай коронавируса. Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Общее количество заболевших — 9508. Выздоровели 6748 пациентов, в том числе за 29 октября — 74.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.

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