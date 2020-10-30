Воробьёв назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что массовая вакцинация жителей региона от коронавируса начнётся в январе 2021 года.
Воробьёв назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации‚ системно прививки от COVID-19 начнем делать в ноябре, а массово — с января», — написал Воробьёв в Instagram.

Он отметил, что вакцинация будет бесплатной — по полису ОМС.

По словам Воробьёва, в Подмосковье уже есть люди, которые сделали прививку от COVID-19, в том числе врачи, работающие в «красной зоне» больниц. 

Ранее Воробьёв сообщил, что сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент вакцины.

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