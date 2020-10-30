Губернатор Сахалина привился от коронавируса

Короткая ссылка
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Губернатор Сахалина привился от коронавируса
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата «Спутник V» — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился», — написал он в Instagram.

По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить