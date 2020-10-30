Губернатор Сахалина привился от коронавируса

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Действительно, я поучаствовал в испытаниях препарата «Спутник V» — отечественной вакцины от коронавируса. Мне предложили сделать прививку в июле, и я согласился», — написал он в Instagram.

По словам губернатора, спустя месяц по результатам тестов врачи поняли, что в его случае испытания прошли успешно, сформировался иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сделал прививку от коронавируса, 30 октября ему должны ввести второй компонент.