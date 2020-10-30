Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения в Татарстане

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Состояние сотрудника полиции, который получил ножевые ранения при нападении подростка в Татарстане, стабильное. Об этом заявил представитель регионального Минздрава.
Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения в Татарстане
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет», — приводит РИА Новости его слова.

Инцидент произошёл ночью 30 октября, когда 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе.

В ходе задержания он нанёс удары ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, нападавший скончался.

СК возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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