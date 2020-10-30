Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения в Татарстане

Состояние сотрудника полиции, который получил ножевые ранения при нападении подростка в Татарстане, стабильное. Об этом заявил представитель регионального Минздрава.

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РИА Новости