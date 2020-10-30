Медики сообщили о состоянии полицейского после нападения в Татарстане
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- РИА Новости
«Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет», — приводит РИА Новости его слова.
Инцидент произошёл ночью 30 октября, когда 16-летний подросток попытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе.
В ходе задержания он нанёс удары ножом сотруднику полиции, другой полицейский открыл огонь на поражение, нападавший скончался.
СК возбудил уголовное дело о покушении на террористический акт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.