Врач рассказал о главных предпосылках инсульта

Врач Владимир Зайцев рассказал о главных предпосылках инсульта.

«Инсульт — это вспышка артериального давления, когда идёт разрыв сосуда и происходит внутреннее кровоизлияние. Почему это происходит? Нарушение режима дня. То есть человек засыпает достаточно поздно ночью, к этому зачастую склонны программисты, представители различных творческих специальностей, которые работают в ночное время за компьютерами», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, если люди просыпаются поздно, то нарушается циркадный ритм — и можно почувствовать себя «разбитым».

Ещё одной причиной эксперт назвал курение.

Для предотвращения инсульта Зайцев советует полноценно спать, проветривать помещения, вести активный образ жизни, контролировать вес, отслеживать артериальное давление.

Ранее заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тазартукова в беседе с Nation News рассказала о факторах риска инсульта.