Психолог прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей

Короткая ссылка
Доктор психологических наук, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии Галина Филиппова прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей.

«Нужно специальное воспитание. Если раньше было воспитание, направленное на то, что все боялись наказания за несвоевременную беременность, то теперь нам нужен другой подход, который будет воспитывать не просто половое поведение, а ценность человеческой жизни и ценность того, что эту жизнь девочка сама и создаёт», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Филиппова добавила, что подобные программы помощи нужны и для взрослых.

«Это комплексная проблема» — научить их, как создавать эти отношения для своих детей.

Ранее Newinform сообщал, что в Брянске завели дело из-за издевательств родителей над ребёнком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить