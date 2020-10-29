Психолог прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей

Доктор психологических наук, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии Галина Филиппова прокомментировала идею внедрения спецпрограмм для несовершеннолетних матерей.

«Нужно специальное воспитание. Если раньше было воспитание, направленное на то, что все боялись наказания за несвоевременную беременность, то теперь нам нужен другой подход, который будет воспитывать не просто половое поведение, а ценность человеческой жизни и ценность того, что эту жизнь девочка сама и создаёт», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Филиппова добавила, что подобные программы помощи нужны и для взрослых.

«Это комплексная проблема» — научить их, как создавать эти отношения для своих детей.

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