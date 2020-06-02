В Брянске завели дело из-за издевательств родителей над ребёнком

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В Брянске завели уголовное дело из-за издевательств родителей над семилетней дочерью.
В Брянске завели дело из-за издевательств родителей над ребёнком
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК России.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, выясняют, в каких условиях жил ребёнок. Пострадавшая госпитализирована. У неё диагностированы обморожение ног и истощение, передаёт Newinform.

«По результатам расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей несовершеннолетнего, а также должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления», — отметили в ведомстве.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.

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