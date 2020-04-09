В Архангельской области вынесли приговор отцу, обвиняемому в истязании детей

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В Архангельской области вынесли приговор 32-летнему отцу, обвиняемому в истязании детей.
В Архангельской области вынесли приговор отцу, обвиняемому в истязании детей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что с марта 2019 года по февраль 2020 года житель Холмогорского района в состоянии алкогольного опьянения оскорблял и наносил побои жене и трём детям. Свои противоправные действия он называл воспитательными мерами.

Мужчина признал вину. Он приговорён к условному сроку три года и один месяц. Вердикт не вступил в законную силу.

В 2019 году kp.ru передавал, что в Якутии организовали проверку сообщений об избиении четырёхлетнего мальчика.

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