В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Короткая ссылка
Рекомендации Минздрава России с просьбой к своим специалистам согласовывать комментарии о коронавирусе связаны с тем, чтобы исключить «маразм», когда часть врачей что-то рекомендует, а другая часть категорически отвергает это. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе
  • РИА Новости

«Это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе. Ну, действительно, когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, четвёртый — что не нужно», — сказал представитель Кремля.

Он назвал такую ситуацию неправильной.

«Это неправильно. Врачи, они же отвечают за здоровье людей… Здесь, собственно, нужно согласовать. Никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», — добавил Песков.

Ранее Минздрав попросил своих специалистов координировать публичные заявления по COVID-19 с пресс-службой ведомства.

Там отмечали, что такие действия направлены на повышение эффективности информирования населения.

Помощник министра Алексей Кузнецов, комментируя нововведение, заявил, что граждане должны иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам об инфекции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить