В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе
- РИА Новости
«Это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе. Ну, действительно, когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, четвёртый — что не нужно», — сказал представитель Кремля.
Он назвал такую ситуацию неправильной.
«Это неправильно. Врачи, они же отвечают за здоровье людей… Здесь, собственно, нужно согласовать. Никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», — добавил Песков.
Ранее Минздрав попросил своих специалистов координировать публичные заявления по COVID-19 с пресс-службой ведомства.
Там отмечали, что такие действия направлены на повышение эффективности информирования населения.
Помощник министра Алексей Кузнецов, комментируя нововведение, заявил, что граждане должны иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам об инфекции.