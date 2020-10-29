В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Рекомендации Минздрава России с просьбой к своим специалистам согласовывать комментарии о коронавирусе связаны с тем, чтобы исключить «маразм», когда часть врачей что-то рекомендует, а другая часть категорически отвергает это. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях подведомственных врачей о коронавирусе. Ну, действительно, когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, четвёртый — что не нужно», — сказал представитель Кремля.

Он назвал такую ситуацию неправильной.

«Это неправильно. Врачи, они же отвечают за здоровье людей… Здесь, собственно, нужно согласовать. Никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», — добавил Песков.

Ранее Минздрав попросил своих специалистов координировать публичные заявления по COVID-19 с пресс-службой ведомства.

Там отмечали, что такие действия направлены на повышение эффективности информирования населения.

Помощник министра Алексей Кузнецов, комментируя нововведение, заявил, что граждане должны иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам об инфекции.