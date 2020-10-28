Минздрав призвал врачей координировать заявления по COVID-19 с министерством

Минздрав России просит своих специалистов координировать публичные заявления по теме коронавирусной инфекции COVID-19 с пресс-службой ведомства. Это делается для повышения эффективности информирования населения, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Письмо с таким содержанием было направлено руководителям подведомственных учреждений Минздрава и главным внештатным специалистам.

Так, теперь любые комментарии и публичные заявления по COVID-19 должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время информационная повестка вокруг ситуации с коронавирусом «перегружена», в том числе «малополезными фактами», предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей.

«Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения России работает на полную мощность из-за коронавируса.

Согласно данным на 28 октября, в России за сутки выявили 16 202 случая заболевания COVID-19, 346 человек умерли.