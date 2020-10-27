Мурашко заявил о работе системы здравоохранения «на полную мощность»
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«Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас именно всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот инфекционный процесс», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим министр добавил, что пока всё ещё нет препарата, который бы мог кардинально помочь в борьбе с COVID-19.
Глава ведомства отметил, что в связи с пандемией были сделаны определённые выводы и теперь российская система здравоохранения готовится к аналогичным вызовам в случае их возникновения.
Ранее Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации по специфической профилактике коронавирусной инфекции у взрослых.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.