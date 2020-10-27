Минздрав рекомендовал «ЭпиВакКорона» для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации по специфической профилактике коронавирусной инфекции у взрослых.

Так, в рекомендации включена вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», зарегистрированная в октябре.

Отмечается, что вакцину вводят двукратно с интервалом 14—21 день.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

26 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 531 224 пациента с COVID-19.