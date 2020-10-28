В Минздраве объяснили призыв к врачам согласовывать заявления по COVID-19

Население России должно иметь доступ к достоверной информации по коронавирусу, а не к различным домыслам о COVID-19, врачи могут давать комментарии о различных аспектах. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По его словам, граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к «досужим домыслам».

«Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений, как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Таким образом, отмечает он, «едва ли не любое высказывание» руководителей или сотрудников подведомственных учреждений или внештатных специалистов трактуется СМИ и воспринимается аудиторией как позиция министерства.

Он объяснил, что во время пандемии в информационном поле наблюдались разные домыслы и прогнозы, которые иногда являются диаметрально противоположными.

«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19», — добавил он.

Кузнецов рассказал, что организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, которые не имеют отношения к официальным рекомендациям Минздрава.

«В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве, каким рекомендациям следовать», — сказал он.

Как отметил помощник министра, рекомендации, направленные в учреждения и специалистам о координации работы при ответах СМИ, не влияют на возможность врачей давать комментарии об аспектах их работы, в том числе проблемных.

«Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения», — добавил он.

Ранее стало известно, что Минздрав попросил своих специалистов координировать публичные заявления по COVID-19 с пресс-службой ведомства.

Там отмечали, что такие действия направлены на повышение эффективности информирования населения.