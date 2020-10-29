В России за сутки от коронавируса вылечились 14 740 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 14 740 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровел 1 186 041 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 14 740 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 1 186 041», — отметили в штабе.

Накануне в стране был выписан 12 361 пациент, вылечившийся от COVID-19.

Ранее заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал, как защищаться от коронавирусной инфекции COVID-19 в зимний период. По его словам, зимой необходимо не забывать про маску и перчатки.

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