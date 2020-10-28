В России за сутки от коронавируса вылечился 12 361 пациент

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился ещё 12 361 пациент. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровел 1 171 301 человек.

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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Накануне в стране были выписаны 12 844 пациента, вылечившихся от COVID-19. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.