В России за сутки от коронавируса вылечился 12 361 пациент

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В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился ещё 12 361 пациент. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровел 1 171 301 человек.
В России за сутки от коронавируса вылечился 12 361 пациент
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне в стране были выписаны 12 844 пациента, вылечившихся от COVID-19.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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