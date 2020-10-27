За сутки в России выписаны 12 844 человека после COVID-19
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 12 844 человека… За весь период выписаны по выздоровлению по России — 1 158 940», — говорится в заявлении.
Накануне за сутки были выписаны 7574 пациента после лечения от COVID-19.
Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.
14 октября депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.