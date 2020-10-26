За сутки в России выписаны 7574 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 7574 человека после перенесённого коронавируса, за всё время выздоровели 1 146 096 пациентов.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7574 человека… За весь период выписаны по выздоровлению по России 1 146 096», — говорится в заявлении.

Накануне за сутки были выписаны 7704 пациента после лечения от COVID-19.

Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.

14 октября депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.