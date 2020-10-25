За сутки в России выписаны 7704 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 7704 человека после перенесённого коронавируса, за всё время выздоровели 1 138 522 человека.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7704 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России — 1 138 522», — говорится в заявлении.

Накануне за сутки были выписаны 11 567 пациентов после лечения от COVID-19.

Ранее власти Москвы сообщили, что лекарств против коронавирусной инфекции имеется в столице в достаточном объёме.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.