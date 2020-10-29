В Минздраве назвали период стабилизации ситуации с коронавирусом

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Ситуация с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может стабилизироваться через три недели. С таким заявлением выступил главный инфекционист российского Минздрава профессор Владимир Чуланов.
В Минздраве назвали период стабилизации ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъём, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух — четырёх недель», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Чуланова, через три недели, возможно, наступит стабилизация числа новых случаев в России.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России.

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