В Минздраве назвали период стабилизации ситуации с коронавирусом
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«Мы ожидаем, что вот этот второй подъём, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух — четырёх недель», — приводит РИА Новости его слова.
По мнению Чуланова, через три недели, возможно, наступит стабилизация числа новых случаев в России.
Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России.