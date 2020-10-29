В Минздраве назвали период стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может стабилизироваться через три недели. С таким заявлением выступил главный инфекционист российского Минздрава профессор Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъём, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше двух — четырёх недель», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Чуланова, через три недели, возможно, наступит стабилизация числа новых случаев в России.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России.