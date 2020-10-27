В Роспотребнадзоре назвали сроки улучшения ситуации с COVID-19 в России
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации и выходе на плато — это первая декада декабря, а сейчас ещё идёт фаза роста», — цитирует ТАСС Горелова.
Специалист пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже.
Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе возможно прийти к нулю выявляемых в день случаев заболевания коронавирусом.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время объявлять о полной победе над коронавирусной инфекцией рано.