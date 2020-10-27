В Роспотребнадзоре назвали сроки улучшения ситуации с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться в первой декаде декабря. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре назвали сроки улучшения ситуации с COVID-19 в России
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации и выходе на плато — это первая декада декабря, а сейчас ещё идёт фаза роста», — цитирует ТАСС Горелова.

Специалист пояснил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе возможно прийти к нулю выявляемых в день случаев заболевания коронавирусом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время объявлять о полной победе над коронавирусной инфекцией рано

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