Мишустин: объявлять о полной победе над коронавирусом рано
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«К сожалению, фактор неопределённости сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная», — сказал Мишустин.
По его словам, в таких условиях бюджет получился «напряжённым».
«Есть и дефицит в нём, но он направлен в первую очередь на поддержку людей», — добавил он.
Ранее в Кремле отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжёлая.
В конце сентября российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что борьба с распространением COVID-19 ещё не закончена.