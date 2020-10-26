Мишустин: объявлять о полной победе над коронавирусом рано

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В настоящее время сохраняется фактор неопределённости, объявлять о полной победе над коронавирусной инфекцией рано. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководителями фракций.
Мишустин: объявлять о полной победе над коронавирусом рано
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«К сожалению, фактор неопределённости сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная», — сказал Мишустин.

По его словам, в таких условиях бюджет получился «напряжённым».

«Есть и дефицит в нём, но он направлен в первую очередь на поддержку людей», — добавил он.

Ранее в Кремле отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжёлая.

В конце сентября российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что борьба с распространением COVID-19 ещё не закончена.

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