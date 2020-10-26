Рошаль прокомментировал ситуацию с COVID-19

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Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал ситуацию с COVID-19.
Рошаль прокомментировал ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«В истории человечества были и чума, и проказа, которые тоже сразу победить было нельзя. И погибли тысячи. Но потом люди нашли методы для профилактики и борьбы с этими инфекциями, то же самое будет и с COVID-19», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, в настоящее время человечество обладает большими знаниями, имеет огромный опыт и процесс движется быстрее.

Как отметил Рошаль, прогнозы делать сложно. Он добавил, что реальные результаты вакцинации можно увидеть не ранее чем через год после создания вакцины.

«А пока вакцина не введена в массовое производство, мы можем помочь себе сами: для этого есть система карантинных мер и мер индивидуальной защиты», — заключил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 191 случай инфицирования COVID-19.

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