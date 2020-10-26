В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе выявили 191 случай COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 13 человек — бессимптомно», — сказали в оперштабе.

За последние 24 часа выздоровели 78 человек, за весь период пандемии — 23 495.

Также стало известно, что в Тамбовской области зафиксировали 82 случая COVID-19 за сутки. Количество подтверждённых случаев заболевания — 9398, в том числе 2696 — без клинических проявлений, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

На госпитализации находятся 714 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3120 пациентов.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко оценил необходимость делать компьютерную томографию (КТ) при отсутствии симптомов коронавируса.