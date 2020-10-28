Минздрав назвал условия, при которых лечиться от COVID-19 можно на дому

Пациент с коронавирусом может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, а также если он не проживает вместе с пожилыми людьми и не находится в общежитии или коммунальной квартире. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нём говорится, что лечение от COVID-19 на дому возможно при соблюдении соответствующих условий.

Так, пациент не должен проживать в общежитии или коммунальной квартире, а также жить вместе с лицами старше 65 лет или с теми, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ещё одно условие — у заболевшего должна быть отдельная комната.

Кроме того, он должен соблюдать врачебные назначения и санитарные предписания в течение всего срока лечения.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что правительство приняло решение обеспечить бесплатными препаратами пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно.