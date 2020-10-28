Амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатно обеспечат лекарствами

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Правительство приняло решение обеспечить бесплатными препаратами лечащихся амбулаторно пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на совещании с кабмином.
Амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатно обеспечат лекарствами
  • РИА Новости

В ходе совещания глава государства отметил, что правительство разработало предложения по лекарствам при лечении COVID-19, поскольку часть людей, которая столкнулась с инфекцией и болеет в лёгкой форме, готова проходить лечение амбулаторно.

Путин отметил, что в данном случае речь идёт о доступности лекарств.

«Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами», — добавил президент.

По его словам, обсуждалась цифра в 5 млрд рублей.

«Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — подчеркнул Путин.

Ранее власти Москвы, говоря о лечении COVID-19, отмечали, что все необходимые препараты бесплатно выдаются пациенту врачом «при посещении на дому».

RT вёл прямую трансляцию совещания. 

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