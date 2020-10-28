Власти Москвы рассказали о ситуации с лекарствами для лечения COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с лекарствами для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Она отметила, что «все необходимые препараты бесплатно выдаёт пациенту врач при посещении на дому, либо в амбулаторном КТ-центре».

По её словам, в Москве «сформирован значительный запас необходимых лекарств, они есть как на аптечном складе департамента здравоохранения, так и в медицинских организациях».

«Среди них — препараты для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии», — цитирует РИА Новости Ракову.

Заммэра сообщила, что «лекарства для лечения коронавирусной инфекции на дому с начала октября получили более 36 тыс. человек, им выдали уже более 82 тыс. упаковок препаратов».

Согласно данным оперштаба Москвы на 28 октября, в столице за последние сутки выявили 3670 новых случаев COVID-19, всего выявлено 409 022 случая. Всего 300 051 человек выздоровел, 6578 пациентов с коронавирусом скончались.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.