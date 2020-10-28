В Омской области увеличат число коек для больных COVID-19
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«По сравнению с летом в два раза увеличено количество коек — с 1,2 тыс. до 2,4 тыс. коек. По поручению губернатора Александра Буркова дополнительно будут развернуты ещё места, таким образом коечный фонд уже к концу следующей недели составит 3290 мест», — указывается в заявлении.
Зампредседателя правительства Омской области Владимир Куприянов добавил, что уже 28 октября для долечивания пациентов открыли 200 коек в Городской больнице №7.
«Завтра начинаем работу в хирургическом корпусе Областной клинической больницы, там будет развернуто ещё 310 коек. Также перепрофилирован родильный дом №5, где сегодня завершились работы по установке оборудования для обеспечения пациентов кислородом, а это ещё 200 мест», — приводит пресс-служба правительства его слова.
Ранее омский Минздрав прокомментировал инцидент, когда кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости провести проверку данного инцидента.
Позднее стало известно, что в Омской области временно отстранили замминистра здравоохранения.