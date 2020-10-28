Эксперт рассказала о факторах риска инсульта

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Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тазартукова рассказала о факторах риска инсульта.
Эксперт рассказала о факторах риска инсульта
  • РИА Новости

В беседе с Nation News она заявила, что инсульт грозит уже не только пожилым, но и молодым.

«В настоящее время такие факторы риска, как курение, гиподинамия, артериальная гипертония, избыточная масса тела и нарушение обмена липидов всё чаще встречаются в городской популяции, что неизменно вызывает рост заболеваемости инсультом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Тазартукова.

По её словам, к факторам риска также относятся малоподвижный образ жизни, заболевания сердца, сахарный диабет.

Ранее, как сообщало НТВ, врач-невролог кандидат медицинских наук Павел Бранд рассказал о видах инсульта.

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