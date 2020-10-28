Роспотребнадзор: бизнес в Москве тотально закрываться не будет

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Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе выступления на заседании Мосгордумы сообщила, что бизнес в Москве «тотально закрываться не будет».
Роспотребнадзор: бизнес в Москве тотально закрываться не будет
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Вся на сегодняшний момент работа наша приводит к тому, что принято решение, что бизнес в городе тотально закрываться не будет», — цитирует ТАСС Андрееву.

Она сообщила, что будут проводиться только точечные надзорные мероприятия для выявления нарушителей, «которые не соблюдают достаточно несложные требования».

В Москве с 19 октября вступили в силу новые правила посещения ночных заведений, работающих с 00:00 до 06:00. Теперь вход на дискотеки, в ночные клубы и бары будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил введение новых правил в ночных заведениях столицы.

Также Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. 

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