Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

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Государственная Дума приняла закон о новом порядке назначения руководителей ФСБ и СВР, в соответствии с которым президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР
  • РИА Новости

«Уточняется ряд положений законов «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», регламентирующих порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. А именно, определяется процедура проведения консультаций с Советом Федерации по кандидатурам, предложенным президентом на указанные должности», — говорится в сообщении.

27 октября Госдума приняла закон о новом порядке назначения членов правительства.

Подробнее — в материале RT.

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