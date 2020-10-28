Госдума приняла закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР
- РИА Новости
«Уточняется ряд положений законов «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», регламентирующих порядок назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. А именно, определяется процедура проведения консультаций с Советом Федерации по кандидатурам, предложенным президентом на указанные должности», — говорится в сообщении.
27 октября Госдума приняла закон о новом порядке назначения членов правительства.
Подробнее — в материале RT.