«Положительно скажется на качестве власти»: Госдума приняла закон о новом порядке назначения членов правительства

Во вторник, 27 октября, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новом порядке формирования кабинета министров в соответствии с принятыми поправками в Конституцию РФ. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, нововведения положительно скажутся на качестве исполнительной и представительной властей. Кроме того, депутаты приняли закон о Конституционном суде, в рамках которого в частности сокращается число судей (с 19 до 11).

Государственная дума приняла в третьем чтении проект федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», которым устанавливается новый порядок назначения на должности членов правительства. Документ направлен на реализацию новых положений российской Конституции и был внесён в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным.

Согласно принятому закону, председатель правительства, вице-премьеры и министры будут назначаться главой государства после утверждения их кандидатур Госдумой. При этом, если нижняя палата парламента отклонит эти кандидатуры три раза, то президент может их назначить без утверждения. Кроме того, теперь премьер может быть отправлен отставку без роспуска самого правительства.

При этом министров силового блока (Министерство обороны, МЧС, МВД, Минюст, МИД) глава государства будет назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. В этой связи во втором чтении были также приняты поправки к законам «О безопасности в РФ», о СВР и ФСБ.

Помимо этого, в законопроекте говорится, что правительство обеспечивает проведение в России «единой социально ориентированной госполитики в области культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды». На кабмин возложена обязанность гарантировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране, обеспечивать реализацию национальных целей, проектов, формировать федеральные целевые программы, госпрограммы и общенациональные планы действий.

Также правительство должно принимать меры по защите суверенитета страны и по поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства.

Членом правительства может быть гражданин РФ старше 30 лет, не имеющий гражданства либо вида на жительство в иностранном государстве. Ему и членам его семьи (супруге и несовершеннолетним детям) запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Кроме того, членам кабмина запрещено заниматься предпринимательством и другой оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской, научной и иной творческой, получать подарки и вознаграждения. Аналогичные запреты действительны также для сотрудников органов федеральной службы безопасности и органов внешней разведки.

Также в Госдуме одобрили законопроект о Конституционном суде, согласно которому число судей сокращается с 19 до 11, включая председателя и его заместителя. Принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей. При этом Конституционный суд сможет проверять конституционность законопроектов, а также принятых в установленном порядке законов до их подписания президентом.

Кроме того, глава государства сможет вносить в Совфед представления о прекращении полномочий судей основных судов.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая редакция закона о правительстве направлена «на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной». По его словам, назначение членов правительства посредством консультаций в нижней палате парламента повысит ответственность министров перед россиянами.

«Возрастёт и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — сказал Володин.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Совфед рассмотрит принятые Госдумой законопроекты 3 ноября.

«Комитет по конституционному законодательству рассмотрит их 2 ноября и вынесет их на одобрение Совета Федерации 3 ноября», — цитирует сенатора РИА Новости.

РИА Новости

© Нина Зотина

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, изменения в основной закон страны поддержали 77,92% участников. Россиянам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

3 июля Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесёнными в неё поправками, которые вступили в силу на следующие сутки.

«Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд», — говорил президент в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».