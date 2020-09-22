Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом информирует Интерфакс.
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
  • РИА Новости

По словам Крашенинникова, проект учитывает закреплённые в Конституции изменения.

Так, он определяет статус кабинета министров, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов кабмина, предусматривающий усиление роли парламента, и их освобождения от должности.

Кроме того, закрепляются новые полномочия в области соцобеспечения, защиты семьи, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить