Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
- РИА Новости
По словам Крашенинникова, проект учитывает закреплённые в Конституции изменения.
Так, он определяет статус кабинета министров, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.
В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов кабмина, предусматривающий усиление роли парламента, и их освобождения от должности.
Кроме того, закрепляются новые полномочия в области соцобеспечения, защиты семьи, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества.