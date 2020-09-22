Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом информирует Интерфакс.

По словам Крашенинникова, проект учитывает закреплённые в Конституции изменения.

Так, он определяет статус кабинета министров, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов кабмина, предусматривающий усиление роли парламента, и их освобождения от должности.

Кроме того, закрепляются новые полномочия в области соцобеспечения, защиты семьи, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества.