В Хабаровском крае открыта горячая линия по коронавирусу

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Телефонная горячая линия по теме коронавируса начала работу в среду, 28 октября, в Хабаровском крае.

«28 октября 2020 года в Хабаровском крае по поручению Михаила Дегтярева запустили круглосуточную «горячую линию» по COVID-19», — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что для горячей линии выделен номер 8 (4212) 39-61-79.

Линия будет работать круглосуточно, операторы будут предоставлять позвонившим информацию о том, что делать при появлении признаков ОРВИ и коронавируса.

16 октября в Тюменской области телефоны поликлиник объединили в единую горячую линию, консультирующую по вопросам, связанным с коронавирусом.

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