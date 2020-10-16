В Тюменской области телефоны поликлиник объединили в горячую линию

В Тюменской области телефоны поликлиник объединили в единую горячую линию, консультирующую по вопросам, связанным с коронавирусом.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Теперь звонки на старые номера будут перенаправлены на новый.

У операторов есть алгоритм работы: они могут сами ответить на вопросы либо свяжут с врачом из медицинского консультативного центра.

«Часто пациент вызывает врача, потому что ему не объяснили какие-то моменты. Это касается листков о нетрудоспособности, обследований, того, как больницы ведут контактных лиц. По телефону тюменцы смогут получить эту информацию», — рассказала руководитель учебно-методического центра поликлиники №8 Людмила Целлер.

В телефонном разговоре врач может оценить и состояние пациента. Иногда такая консультация уже решает проблему. Кроме того, операторы передают обращения в поликлиники.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с пандемией.