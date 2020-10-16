В Тюменской области телефоны поликлиник объединили в горячую линию
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Теперь звонки на старые номера будут перенаправлены на новый.
У операторов есть алгоритм работы: они могут сами ответить на вопросы либо свяжут с врачом из медицинского консультативного центра.
«Часто пациент вызывает врача, потому что ему не объяснили какие-то моменты. Это касается листков о нетрудоспособности, обследований, того, как больницы ведут контактных лиц. По телефону тюменцы смогут получить эту информацию», — рассказала руководитель учебно-методического центра поликлиники №8 Людмила Целлер.
В телефонном разговоре врач может оценить и состояние пациента. Иногда такая консультация уже решает проблему. Кроме того, операторы передают обращения в поликлиники.
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