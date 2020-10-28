Эксперт объяснил, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин объяснил, почему некоторые люди не заболевают при контакте с носителями COVID-19.

«Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, есть люди, которые доживают чуть ли ни до 100 лет, поскольку у них очень высокие исходные показатели.

Как пояснил Пинегин, это дано природой, родителями.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.