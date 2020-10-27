В Федерации рестораторов прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора.

«Если закрывать, то лучше после полуночи. Дело в том, что люди, которые готовы потратить деньги в ресторанах, они всё равно придут. Значит, они все сконцентрируются в ресторане в определённый короткий промежуток времени», — заявил Бухаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если меры направлены на развлекательные мероприятия, то можно было бы конкретно запретить дискотеки, выступления артистов и караоке.

«Для этого необходимо уточнить и персонально для каждого заведения решать, до какого времени можно работать», — считает эксперт.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить с 23:00 до 6:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в России.

Как подчёркивали в ведомстве, решение о принятии таких мер остаётся за властями региона.

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