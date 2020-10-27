В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Тамбовской области рассказали о работе медицинских учреждений во время пандемии. На данный момент помощь оказывают 36 учреждений.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Развёрнуто шесть ковидных центров, а также девять инфекционных стационаров с общим количеством 1140 коек.

В условиях стационаров задействованы почти 1,4 тыс. медиков для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Во всех лечебных заведениях созданы дополнительные врачебные бригады в связи с большим количеством вызовов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить