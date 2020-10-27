В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Развёрнуто шесть ковидных центров, а также девять инфекционных стационаров с общим количеством 1140 коек.
В условиях стационаров задействованы почти 1,4 тыс. медиков для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Во всех лечебных заведениях созданы дополнительные врачебные бригады в связи с большим количеством вызовов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.