В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тамбовской области рассказали о работе медицинских учреждений во время пандемии. На данный момент помощь оказывают 36 учреждений.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Развёрнуто шесть ковидных центров, а также девять инфекционных стационаров с общим количеством 1140 коек.

В условиях стационаров задействованы почти 1,4 тыс. медиков для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Во всех лечебных заведениях созданы дополнительные врачебные бригады в связи с большим количеством вызовов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.