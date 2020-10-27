В Ставропольском крае провели почти 706 тысяч тестов на COVID-19
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
В сутки проводится до 7 тыс. таких исследований.
Как отметил Владимиров, тесты помогают выявлять новые случаи заболевания, в том числе бессимптомные.
«Цифры статистики говорят о том, что коронавирус всё ещё опасен. Пожалуйста, следуйте мерам безопасности. Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких», — отметил глава региона.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.