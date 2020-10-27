В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 145 случаев COVID-19 за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии заболели 19 656 человек. В настоящее время лечение проходят 4185 заболевших.

За последние 24 часа выздоровел 41 житель, всего — 14 811.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 137 случаев коронавируса за сутки. За весь период пандемии такой диагноз получили 8997 человек, передаёт tverigrad.ru.

Выздоровели 77 пациентов, всего — 5204.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ещё на две недели продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.