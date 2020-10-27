Эксперт дал рекомендации по амбулаторному лечению при COVID-19

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Специалист по биологической защите Георгий Фролов дал рекомендации по амбулаторному лечению при COVID-19.
Эксперт дал рекомендации по амбулаторному лечению при COVID-19
  • РИА Новости

«Если человек болеет, то обязательно нужно проветривание. Нужна изоляция этого человека в другой комнате», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, заболевший должен находиться в маске, чтобы при кашле или насморке большие количества вируса не оказались в воздухе.

Как отметил Фролов, свежий воздух полезен во всех отношениях, а проветривание насыщает помещение кислородом. Однако при этом важно избегать сквозняков.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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