Эксперт дал рекомендации по амбулаторному лечению при COVID-19
- РИА Новости
«Если человек болеет, то обязательно нужно проветривание. Нужна изоляция этого человека в другой комнате», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, заболевший должен находиться в маске, чтобы при кашле или насморке большие количества вируса не оказались в воздухе.
Как отметил Фролов, свежий воздух полезен во всех отношениях, а проветривание насыщает помещение кислородом. Однако при этом важно избегать сквозняков.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.